Itens de James Bond arrecadam US$ 7,8 milhões em leilão beneficente

Aston Martin, usado em 007, sem tempo para morrer (foto: Divulgação)

Um leilão dos pertences de James Bond arrecadou 6,9 milhões de libras (US$ 7,8 milhões) em artigos como carros, smokings e relógios do famoso 007. As transações ocorreram na casa de leilões Christie's, em Londres, e o valor arrecadado será destinado à caridade, informaram os organizadores nesta quinta-feira (06/10).A casa leiloeira Christie's e a companhia EON Productions dividiram o leilão em duas partes para comemorar os 60 anos de estreia do primeiro filme da saga, "007 contra o Satânico Dr. No".Um primeiro leilão presencial, organizado em setembro, arrecadou 6,1 milhões de libras. Nesta venda, uma réplica de um Aston Martin DB5, carro utilizado nas cenas de ação em "007 - Sem Tempo para Morrer", foi vendido por quase 3 milhões de libras.Em uma segunda venda virtual, encerrada nesta quarta-feira (05), foram acumuladas mais 771 mil libras.A venda incluiu objetos pertencentes aos 25 filmes estreados até agora: cartazes, veículos, relógios, figurinos e adereços.Entre os itens, um roteiro assinado do filme "007 - Cassino Royale", de 2006, por 69.300 libras e um terno utilizado pelo ator James Craig em "Skyfall", de 2012, por 44.100 libras.Os lucros da venda serão destinados a diversas associações e ONGs, como a Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA, na sigla em inglês), a Cruz Vermelha britânica, a organização Médicos sem Fronteiras e o Refugee Action."Estamos encantados com o sucesso extraordinário de vendas da Christie's, que beneficia mais de 45 instituições de caridade que fazem um trabalho incrivelmente importante", afirmaram Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produtores da EON Productions, em um comunicado.Para Adrian Hume-Sayer, diretor e chefe de vendas da Christie's, seu resultado é "testemunho do encanto duradouro por um dos maiores e mais queridos ícones do cinema"."Este é o quarto leilão beneficente oficial de James Bond que a Christi's tem o privilégio de colaborar com a EON Productions, e estamos satisfeitos que o dinheiro arrecadado beneficie tantas pessoas", acrescenta o diretor da casa de leilões.Desta vez os lucros superaram a soma das três vendas anteriores, anunciou a empresa de arte Christie's.