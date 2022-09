Gustavo Petro na ONU: 'O que é mais venenoso? Cocaína ou petróleo?'

[VIDEO]Gustavo Petro, presidente da Colômbia, propôs uma reflexão durante pronunciamento nessa terça-feira (20/09) na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



O governante abordou a guerra às drogas no país em meio a um contexto de mudanças climáticas - a região amazônica da Colômbia compreende 42% do território nacional.

"Servimos como desculpa para o vazio e a solidão de sua própria sociedade, que levam a viver em meio a bolhas de drogas. Escondemos seus problemas que se recusam a consertar, é melhor declarar guerra à selva, suas plantas, seu povo, enquanto eles deixam a selva queimar, enquanto os hipócritas perseguem as plantas com venenos para esconder os desastres de sua própria sociedade. Pedem cada vez mais carbono, cada vez mais petróleo para acalmar o outro vício, o do consumo, o do poder, o do dinheiro", iniciou.