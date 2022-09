Drag queen brasileira é confundida com Lady Gaga no show da cantora

A drag queen Penelopy Jean viveu momentos de diva pop durante o show da Lady Gaga em Miami, no último sábado (17/9). Ela, que faz covers da cantora há mais de dez anos, foi confundida pelos fãs da cantora e foi até escoltada por seguranças.

A confusão começou quando Gaga teve que interromper a apresentação após uma tempestade com risco de queda de raios, em que o público foi retirado da parte aberta do estádio para aguardar a retomada do show. Foi então que Penelopy, que estava na plateia junto com outros amigos influenciadores brasileiros, se encaminhou para a saída, sendo ovacionada pelo público, que pedia fotos e autógrafos. Os seguranças do local resolveram escoltá-la até a saída.

Ela usava uma roupa parecida com o figurino de Gaga no palco. Nas redes sociais, Penelopy disse que tentou gritar que não era a cantora, mas a confusão era tanta, que não adiantou. “Foi tenso, mas sobrevivi”, postou a drag, que tem quase 200 mil seguidores no Instagram e outros 230 mil no TikTok. O vídeo tem mais de 12 milhões de visualizações.

Os registros da confusão foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram (foto: Reprodução / Instagram)

Em outro registro, é possível ver Penelopy gritando para os seguranças que era uma drag queen, quando um dos homens finalmente percebe a confusão. Em um outro post, a artista mostra a transformação para a cantora.



Chromatica Ball

A apresentação de Lady Gaga faz parte da turnê ‘Chromatica ball’, em referência ao álbum ‘Chromatica’, lançado em 2020. O show inclui hits como ‘Rain on me’, lançado em parceria com a Ariana Grande, e ‘911’.

Gaga passou aproximadamente dois anos sem fazer apresentações de divulgação do álbum, devido à pandemia de COVID-19. Apesar do sucesso da cantora no Brasil, não há datas e nem previsão para a passagem da diva pop no país.