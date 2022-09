O número de mortos no terremoto que afetou Papua Nova Guiné subiu para sete e deve continuar aumentando à medida que as equipes de resgate chegam a áreas remotas afetadas por deslizamentos de terra.



As vítimas do terremoto de 7,6 graus de magnitude, que aconteceu no domingo, foram encontradas no centro e norte do arquipélago, informou o chefe de polícia David Manning.



"Os tremores provocaram danos em edifícios e vias públicas", completou Manning, que também citou "vários deslizamentos de terra".



Papua Nova Guiné fica no Círculo de Fogo do Pacífico, região que registra terremotos com frequência.