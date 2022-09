Suspeita de crime de guerra em cidade ucraniana capturada dos russos

As autoridades ucranianas procederam nesta sexta-feira (9) à exumação de dois corpos em Grakove, no nordeste do país, suspeitos de terem sido vítimas de crimes de guerra, nesta cidade recuperada das forças russas, confirmaram jornalistas da AFP.



A polícia da região de Kharkiv, onde está localizada a cidade, e o Ministério Público da cidade vizinha de Chuguiyev realizaram a exumação na presença de cerca de 20 jornalistas.



No local, um morador de Grakove, Sergiy Lutsay, explicou à imprensa que havia enterrado os corpos em março, sob ameaça de soldados russos armados, logo após o início da invasão em 24 de fevereiro.



"Vieram à minha casa, eu estava com meu pai de 70 anos. Fiquei com medo de que o ameaçassem", ressaltou. "Eles me disseram para cavar um buraco", acrescentou.



A investigação, realizada pelo Ministério Público, deve apurar as causas e circunstâncias da morte dos dois homens, particularmente através de autópsias e do depoimento da testemunha principal, Sergiy Lutsay, explicou à AFP um membro da equipe, que não quis dar seu nome.



De acordo com Lutsay, as duas pessoas enterradas eram homens na faixa dos 30 anos que ele não conhecia.



Segundo a polícia, pelo menos um dos homens foi enterrado com as orelhas cortadas, informação que Lutsay se recusou a confirmar.



Na cidade, que se tornou o centro de intensos combates nas últimas semanas, houve inúmeras destruições de casas individuais ou coletivas e da igreja, cuja torre sineira foi parcialmente demolida.



Policiais que acompanhavam os jornalistas nesta sexta-feira alertaram que a cidade ainda não havia sido desminada e que era perigoso sair da estrada ou entrar nas casas abandonadas.