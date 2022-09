Cápsula do tempo: carta escrita por Elizabeth II só pode ser aberta em 2085

Carta fica exibida em parede do edifício Queen Victoria (foto: Reprodução/Atlas Obscura)

Uma carta escrita pela rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira (8/9), aos 96 anos, só poderá ser aberta em 2085. Datada de 1986, a "cápsula do tempo" da rainha fica no edifício histórico Queen Victoria, no centro de Sydney, na Austrália.

Selada pela rainha, a carta é endereçada aos cidadãos de Sydney e só poderá ser aberta ao fim do prazo de 99 anos pelo futuro prefeito da cidade – em 63 anos a partir de 2022.



Segundo assessores da família real, apenas Elizabeth II sabia o que está escrito nela.

"Em um dia adequado a ser escolhido por você [futuro prefeito da cidade] no ano de 2085 A.D., peço que abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles", escreveu a rainha no envelope.



A carta fica exposta em uma moldura dourada, protegida por uma caixa de vidro.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata