Trump pede para brasileiros votarem em Bolsonaro

O ex-presidente americano Donald Trump expressou, nesta quinta-feira (08), "total e completo" apoio ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o "Trump tropical" e candidato à reeleição, considerado por ele "um cara formidável".



"O presidente do Brasil Jair Bolsonaro, 'o Trump tropical' como é carinhosamente chamado, fez um GRANDE trabalho para o povo brasileiro", escreveu Trump em sua própria plataforma de rede social, a Truth Social.



"É um homem maravilhoso e conta com meu total e completo apoio", acrescentou o americano.



O brasileiro é um admirador de Trump. Ambos são conhecidos pelo estilo provocador e populista.



Bolsonaro costuma alegar, sem provas, que o sistema eleitoral brasileiro é propenso a fraudes, da mesma forma que Trump denunciou irregularidades na última eleição de seu país.



As críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas geraram rumores de que seguiria os passos do ex-presidente americano de não reconhecer os resultados se a votação não sair como desejado.



Em 2021, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, em Washington, em uma tentativa fracassada de evitar que o Congresso confirmasse a derrota eleitoral do magnata republicano para o democrata Joe Biden.



A eleição presidencial brasileira do dia 2 de outubro é uma das mais polarizadas da história recente no país.



As pesquisas preveem que Bolsonaro perderá para o ex-presidente Luiz Ináico Lula da Silva.



Lula também comparou Bolsonaro com Trump, na finalidade de sujar o nome do seu rival.



Bolsonaro é "uma cópia mal feita de Trump", disse o político de 76 anos no final de agosto.