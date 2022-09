As primeiras reações internacionais à morte da rainha Elizabeth II

Líderes de todo o mundo reagiram rapidamente à morte da rainha Elizabeth II, prestando homenagem à soberana e enviando seus votos à família real e ao povo britânico.



- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou Elizabeth II como "uma estadista de dignidade e constância incomparáveis", dizendo em comunicado que a falecida rainha era "mais do que uma monarca. Ela incorporou uma era".



Elizabeth II "contribuiu para tornar 'especial'" a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, escreveu o presidente americano em um comunicado à imprensa.



- A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou "um modelo de continuidade" ao longo da história, "cuja calma e devoção deram força a muitos".



"Ela testemunhou guerra e reconciliação na Europa e além, e profundas transformações em nosso planeta e nossas sociedades", tuitou, chamando a rainha de "uma âncora em tempos difíceis".



- O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem a Elizabeth II, a quem saudou como "uma amiga da França" que "marcou para sempre seu país e seu século".



"Sua Majestade a rainha Elizabeth II encarnou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos", reagiu no Twitter.



- O presidente irlandês, Michael D. Higgins, expressou suas condolências, saudando "uma amiga notável da Irlanda".



"Enquanto oferecemos nossas condolências a todos os nossos vizinhos do Reino Unido pela morte de uma notável amiga da Irlanda, nos lembramos do papel desempenhado pela rainha Elizabeth na longa amizade" entre os dois países com uma história conturbada, disse o presidente.



- O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou a "graça, dignidade e devoção" de Elizabeth II, que foi uma "presença tranquilizadora durante décadas de mudanças de longo alcance".



A rainha "era amplamente admirada por sua graça, dignidade e devoção em todo o mundo. Ela foi uma presença tranquilizadora durante décadas de mudanças de longo alcance, incluindo a descolonização na África e na Ásia", disse em comunicado.



- O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse estar "profundamente entristecido".



"Por mais de 70 anos, ela incorporou liderança e engajamento público altruísta. Minhas mais profundas condolências à Família Real, aos nossos aliados da OTAN - Reino Unido e Canadá - e ao povo da Commonwealth", tuitou.



- O primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, prestou homenagem a Elizabeth II, a quem saudou como uma "líder única" e uma "figura excepcional" que "simbolizou devoção e amor por sua pátria".



- O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, saudou a "figura de importância global, testemunha e autora da história britânica e europeia".



O chefe do Governo espanhol enviou assim suas condolências "a toda a família real, ao governo e a todos os cidadãos do Reino Unido e da Commonwealth".