Quatro mortos em tiroteio de várias horas em Memphis

Quatro pessoas morreram e pelo menos três outras ficaram feridas em um tiroteio de várias horas na quarta -feira em Memphis, no estado americano do Tennessee (sudeste), informou a polícia local, que prendeu o suposto atacante.



Os agentes identificaram o suspeito como Ezekiel Kelly, 19 anos, e disseram que ele foi preso com duas armas em seu veículo por volta das 21h00 (22h00 no horário de Brasília).



Kelly foi acusado de matar sua primeira vítima na quarta-feira, logo após a meia-noite. À tarde e à noite, ele continuou o tiroteio na cidade do Tennessee, disse Cerelyn Davis, chefe de polícia de Memphis, em uma coletiva de imprensa.



Houve pelo menos oito cenas de crime diferentes, incluindo roubo de carro e tiroteios em uma loja local, e Kelly transmitiu algumas de suas ações no Facebook Live, disse a polícia.



As autoridades emitiram uma ordem à população para permanecer em suas casas enquanto os tiros continuavam e fecharam certos setores da cidade.



Nos Estados Unidos, tiroteios em massa e outros atos violentos com armas de fogo acontecem regularmente, mas o Congresso relutou em aprovar uma legislação rigorosa para o controle de armas, uma questão que continua gerando divisões políticas.



Memphis registrou uma série de assassinatos nos últimos meses, incluindo o assassinato de um pastor durante um roubo de carro e o sequestro e assassinato na semana passada de uma mulher que saiu para correr antes do amanhecer.



