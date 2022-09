ONU pede mais dinheiro para uma Somália à beira da fome extrema

"Por favor, não esqueçam a Somália", onde mais de 200.000 pessoas estão à beira da fome extrema devido a uma seca histórica, implorou nesta terça-feira (6) o chefe da agência humanitária da ONU.



Durante videoconferência de imprensa em Mogadíscio, capital da Somália, Martin Griffiths descreveu a história de uma menina de dois anos e meio que conheceu no domingo em um hospital.



Foi "uma dessas imagens que não se quer mostrar na televisão, que não se compartilha", a de uma menina de "uma magreza extrema" e "uma incapacidade de se comunicar pela angústia", contou o chefe do escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), visivelmente emocionado. "Ela morreu hoje".



Após quatro temporadas de chuvas escassas, 213.000 pessoas estão à beira da fome extrema no país.



"Precisamos de dinheiro", insistiu Griffiths: ao menos mais um bilhão de dólares, além dos cerca de 1,4 bilhão já orçados pela agência para financiar o plano humanitário.



"Assim, por favor, não esqueçam a Somália", pediu ele aos países doadores, cuja generosidade foi diluída pela crise econômica relacionada com a guerra na Ucrânia.