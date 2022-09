Cinco soldados paquistaneses morrem em combate com talibãs

Talibãs do Paquistão acusaram nesta terça-feira(6) o Exército de violar um frágil cessar-fogo, depois que os militares anunciaram a morte de cinco soldados e de quatro milicianos em um combate no noroeste do país.



O movimento Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) declarou uma trégua por tempo indeterminado em junho para facilitar negociações mediadas pelo vizinho Afeganistão. No entanto, desde então houve vários enfrentamentos, apesar de ambas as partes afirmarem que o cessar-fogo está mantido.



No último embate, na segunda-feira, soldados paquistaneses anunciaram que invadiram um esconderijo islamita em Boyya, no Waziristão (norte), após receberem um pagamento do serviço de inteligência.



"Houve uma troca intensa de tiros entre nossas tropas e os terroristas", afirmaram as forças armadas em nota, acrescentando que quatro islamitas e cinco militares morreram.



Nesta terça, um comandante do TTP confirmou o incidente e acusou o governo de má-fé, afirmando que as tropas os atacaram recentemente em vários distritos, entre eles, o de Peshawar. "O governo não honra seu compromisso de cessar-fogo", disse o comandante à AFP.



Já um funcionário do governo envolvido nas negociações acusou os islamitas de assassinatos e de "intensificar suas ações" em parte do país.



Desde que os talibãs voltaram ao poder no ano passado no Afeganistão, o governo de Islamabad tem se queixado regularmente de ataques do TTP, organizados de sua porosa fronteira.



O Afeganistão insiste que não vai aceitar que o país seja usado por milicianos estrangeiros e suspeita que centenas de talibãs paquistaneses se encontram em seu território, junto com boa parte de seus líderes.