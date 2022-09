Alemanha mantém duas centrais nucleares de prontidão até 2023

A Alemanha manterá duas centrais nucleares de prontidão até 2023, em uma mudança de rota considerada necessária para lidar com uma possível escassez de energia após a interrupção do fornecimento de gás pela Rússia através do gasoduto Nord Stream.



Desta forma, o chefe de governo social-democrata Olaf Scholz, que lidera uma coalizão tripartida com ambientalistas e liberais, reverte a decisão de fechar em definitivo as três últimas usinas nucleares alemãs, o que estava programado para o final de 2022.



"É muito improvável que o sistema elétrico experimente situações de crise durante algumas horas no inverno, mas atualmente não podemos excluir completamente essa possibilidade", justificou o ministro ambientalista da Economia, Robert Habeck, citado em um comunicado do ministério.



As centrais Isar 2 (perto de Munique) e Neckarwestheim 2 (Baden-Wurtemberg, no sudoeste) ficarão de prontidão para lidar com qualquer situação de emergência energética.



Os novos elementos de combustível "não serão carregados e em meados de abril de 2023 a reserva de emergência também se esgotará", explicou.



"A energia nuclear é e segue sendo uma tecnologia de alto risco e os resíduos altamente radioativos são um fardo para dezenas de gerações", acrescentou o ministro.



O ambientalista foi um dos mais relutantes a essa prorrogação, que os liberais pediam insistentemente.



No início de agosto, Scholz lançou as bases para uma população tradicionalmente desfavorável à energia nuclear.



"Ainda pode fazer sentido" não desconectar as últimas usinas nucleares do país da rede elétrica, disse ele.



As três usinas nucleares do país são responsáveis por 6% da produção de eletricidade.



Na sexta-feira, a estatal russa Gazprom anunciou que o gasoduto Nord Stream, vital para o abastecimento da Europa, manteria as torneiras fechadas devido a um problema na turbina.



GAZPROM