Presidente da Bolívia, Luis Arce, viaja ao Brasil para se reunir com Lula

O presidente da Bolívia, o esquerdista Luis Arce, viaja na segunda-feira a São Paulo para se encontrar com o ex-presidente e atual candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, disseram fontes diplomáticas bolivianas neste domingo.



"Arce terá um encontro com o Partido dos Trabalhadores, com o candidato Lula da Silva, onde também estará presente o ex-ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e outras personalidades", disse à televisão estatal Horacio Villegas, ministro conselheiro e encarregado de Negócios da Bolívia no Brasil.



Lula lidera as pesquisas antes das eleições gerais de 2 de outubro.



Villegas afirmou que o encontro visa destacar a afinidade política entre as duas personalidades e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, que compartilham uma longa fronteira de quase 3.400 quilômetros.



A convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Arce também participará de um encontro acadêmico sobre o modelo econômico que a Bolívia aplica há 16 anos.



A agenda de Arce inclui um encontro com a comunidade migrante boliviana instalada no Brasil. Estima-se que cerca de 300.000 cidadãos bolivianos vivam em São Paulo.