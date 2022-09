Irã prende doze fiéis da minoria religiosa bahá'í

Doze membros da minoria religiosa bahá'í perseguida, proibida pelo Irã, foram presos no norte do país, disseram autoridades, acusando-os de manter relações com Israel, o inimigo jurado da República Islâmica.



"A direção geral de inteligência da província de Mazandaran (norte) identificou e deteve doze membros da organização sionista bahá'í em diferentes cidades da província", informou o Iribnews, o site da televisão estatal, na noite de sábado.



A Comunidade Internacional Bahá'í (BIC), que defende os direitos dos bahá'ís em todo o mundo, disse que 13 bahá'ís foram presos em 31 de agosto em Qaemhahr, província de Mazandaran, no norte do Irã.



"A maioria das prisões ocorreu em uma casa particular, onde alguns jovens estudavam e conversavam sobre o papel da educação no progresso social", disse a organização em comunicado.



A BIC afirmou que houve 245 casos de perseguição contra os bahá'ís no Irã nos últimos 32 dias, incluindo prisões, destruição e invasão de casas e empresas pertencentes a membros dessa comunidade.



Os bahá'ís seguem os preceitos de Bahaullah, nascido no Irã em 1817, a quem consideram profeta e fundador de sua fé.



O Irã, onde o xiismo é a religião do Estado, permite a liberdade de culto para algumas minorias. Mas os bahá'ís são considerados heréticos e chamados de "espiões" ligados a Israel, porque sua sede mundial fica em Haifa, Israel.



Em 2018, as Nações Unidas adotaram uma resolução pedindo a Teerã que acabasse com o "assédio", "intimidação" e "prisão e detenção arbitrária" de minorias religiosas.



A comunidade bahá'í afirma ter mais de sete milhões de fiéis no mundo.