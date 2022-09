Cinco feridos em ataque a um ônibus israelense na Cisjordânia ocupada

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas por tiros, neste domingo em um ataque armado a um ônibus israelense no norte da Cisjordânia ocupada, disseram os serviços de socorro.



"Os socorristas estão tratando duas pessoas feridas por balas" e "outras três feridas por estilhaços de vidro", informou Magen David Adom (Mada), o equivalente israelense da Cruz Vermelha.



Após o ataque, que ocorreu no Vale do Jordão, o exército israelense prendeu suspeitos, anunciou o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz.



O ataque não foi reivindicado no momento.



Em 14 de agosto, um palestino disparou contra um ônibus no centro de Jerusalém, ferindo oito pessoas, incluindo cidadãos americanos.