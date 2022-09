Suécia blindará financeiramente grupos energéticos nórdicos e bálticos

A Suécia anunciou neste sábado (3) que dará garantias de liquidez de "bilhões de dólares" para grupos energéticos nórdicos e bálticos, a fim de evitar que a eventual escassez de eletricidade provocada pela guerra na Ucrânia desencadeie uma crise financeira.



A Suécia se prepara para viver "um inverno de guerra" e essas garantias têm como objetivo dar às empresas energéticas "o respiro necessário" para enfrentar a situação, afirmou a primeira-ministra Magdalena Andersson.



As modalidades de garantias financeiras serão divulgadas na segunda.



A estatal russa Gazprom anunciou na sexta-feira o prolongamento da interrupção, sem data limite, do fornecimento de gás pelo gasoduto Nord Stream, por problemas nas turbinas.



Esse argumento, no entanto, foi recebido com ceticismo no Ocidente.



O Nord Stream transporta o gás da Rússia até o norte da Alemanha, de onde ele é distribuído para outros países europeus.



Esse anúncio aumentou a preocupação pelo abastecimento e deve dar novo impulso à disparada de preços dos hidrocarbonetos.



Nesse sentido, Andersson criticou o que chamou de "guerra energética russa", que "ameaça nossa estabilidade financeira".



"Se não agirmos rapidamente, podem ocorrer graves perturbações nos países nórdicos e bálticos" e, "no pior dos casos, poderíamos cair em uma crise financeira", ressaltou.



A Rússia, que é alvo de duras sanções do Ocidente em resposta à invasão da Ucrânia, nega o uso do gás como arma política.



GAZPROM