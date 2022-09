Turquia propõe mediar entre Rússia e Ucrânia para evitar desastre em usina nuclear

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs neste sábado (3) à Rússia que aceite sua mediação para ajudar a evitar um desastre na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por tropas de Moscou desde março.



Em uma conversa com seu homólogo russo, Vladimir Putin, "Erdogan indicou que a Turquia pode desempenhar um papel facilitador na usina nuclear de Zaporizhzhia, assim como fez no acordo de grãos", informou a Presidência turca.



O relatório se referia ao acordo assinado em julho pela Ucrânia e Rússia, com a ONU e a Turquia como intermediadores, para permitir a exportação de milhões de toneladas de grãos bloqueados nos portos ucranianos do Mar Negro devido à guerra.



No momento não há sinal de que Erdogan já tenha proposto tal mediação ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



No mês passado, o presidente turco alertou para o perigo de um desastre nuclear durante uma reunião com Zelensky em Lviv (oeste da Ucrânia).



"Estamos preocupados. Não queremos outra Chernobyl", disse ele, referindo-se ao acidente naquela usina nuclear ucraniana em 1986.



A situação na fábrica de Zaporizhzhia (sul da Ucrânia), alvo de bombardeios que ucranianos e russos culpam uns aos outros, colocou a comunidade internacional em alerta.



A Ucrânia disse na sexta-feira que bombardeou uma base militar russa na cidade de Energodar, perto da usina nuclear.



Anteriormente houve outros bombardeios no recinto da usina, a maior da Europa.



A usina foi visitada na quinta-feira por uma delegação de 14 membros da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Seu diretor, Rafael Grossi, disse que a "integridade física" da usina foi "violada".



Uma equipe da AIEA estendeu sua permanência e dois inspetores ficarão lá "permanentemente", disse Grossi.



- Gás, uma arma política -



A invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, até agora deixou milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a deixar seu país ou se mudar para o território ucraniano.



Potências ocidentais enviaram ajuda militar e financeira a Kiev e impuseram sanções econômicas a Moscou.



O G7 das economias mais avançadas tomou na sexta-feira a decisão de colocar um teto no preço do petróleo russo, para punir uma das principais fontes de renda de Moscou.



Horas depois, o grupo energético russo Gazprom anunciou o fechamento sem nova data do gasoduto Nord Stream, que liga a Rússia ao norte da Alemanha, alegando vazamentos em uma turbina. O grupo Siemens respondeu que esta não era uma razão válida para interromper o fornecimento de gás, que é distribuído para outros países europeus.



O comissário para a Economia da União Europeia (UE), Paolo Gentiloni, assegurou que a UE está "bem preparada" no caso de uma interrupção total do fornecimento de gás russo, graças a medidas de armazenamento e economia de energia.



"Não temos medo das decisões de Putin, o que pedimos aos russos é que respeitem os contratos. E se não o fizerem, estamos prontos para reagir", disse Gentiloni à margem de um fórum econômico no norte da Itália.