Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta sexta-feira, pressionada pelo anúncio da prorrogação do fechamento do gasoduto Nord Stream, que provoca temores de um aprofundamento da crise energética e consequente recessão na Europa.



O Dow Jones perdeu 1,07%, a 31.318,44 pontos, e o Nasdaq, 1,31%, a 11.630,86 pontos. O S&P; 500 caiu 1,07%, a 3.924,26 pontos.



O Nasdaq teve o sexto dia consecutivo de queda, uma sequência que não era vista há mais de três anos. "Pode-se relacionar diretamente à notícia da Gazprom", empresa russa responsável pelo gasoduto, observou Patrick O'Hare, da Briefing.com. "Isso agrega um fator de incerteza."



"A Europa já se encontra em uma situação econômica frágil, de forma que os mercados veem claramente nessa notícia um fator agravante", explicou Bill Northey, da US Bank Wealth Management.



