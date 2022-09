Atriz Jane Fonda anuncia que está com câncer

A atriz e ativista americana Jane Fonda, 84, anunciou nesta sexta-feira (2) que está com câncer e que iniciou a quimioterapia.



A vencedora de dois Oscars comprometeu-se a lutar contra a doença. "Fui diagnosticada com linfoma não Hodgkin e iniciei o tratamento de quimioterapia", publicou no Instagram. "É um câncer muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte."



Ambientalista e eleitora do Partido Democrata, Jane lamentou que outras pessoas em sua situação não tenham as mesmas oportunidades.



"Quase todas as famílias nos Estados Unidos tiveram que lidar com o câncer em algum momento, e muitas não têm acesso aos serviços de saúde de qualidade que recebo, e isso não está certo", acrescentou.



O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que começa no sistema linfático, uma parte das defesas imunológicas do organismo, e pode transformar tumores em tumores generalizados.



Segundo a Clínica Mayo, os sintomas incluem: inflamação dos gânglios linfáticos, dor ou inchaço abdominal, dores no peito, tosse ou problemas respiratórios, assim como fadiga persistente e febre.



"Na maioria dos casos, os médicos não sabem o que causa o linfoma não Hodgkin", destacou a clínica em sua página na internet.



- Militância -



Fonda prometeu que seu tratamento não a impedirá de continuar militando pelo meio ambiente, e pediu ação contra os combustíveis fósseis, que relaciona ao câncer.



"Estamos vivendo o momento mais importante da humanidade porque o que fizermos ou não fizermos agora determinará o tipo de futuro que teremos", afirmou.



"Não vou permitir que o câncer me impeça de fazer tudo o que puder, usando cada ferramenta" à disposição.



Ela também se referiu às eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, nas quais o Partido Democrata no poder poderia perder o controle das duas câmaras no Congresso.



"Pode contar comigo para estar ali com você, enquanto cresce nosso exército de defensores do meio ambiente", escreveu ao presidente americano, Joe Biden.



Jane Fonda apareceu pela primeira vez nas telas em 1960 em filmes como o cult "Barbarella" (1968) e ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação nos filmes "Klute - O Passado Condena" (1971) e "Amargo Regresso" (1978).



Ela foi ativista contra a guerra no Vietnã, o que lhe rendeu críticas de Hollywood.



Também participa da série bem-sucedida "Grace and Frankie", disponível na Netflix.



A atriz vem de uma família cheia de celebridades: seu pai, Henry, foi uma lenda do cinema, que ganhou o Oscar de melhor ator por "Num Lago Dourado" (1981), enquanto seu irmão, Peter, foi uma personalidade relevante da contracultura na década de 1960.



