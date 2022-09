Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (2) um novo pacote de armas no valor de 1,1 bilhão de dólares para Taiwan, em uma nova tentativa de impulsionar as defesas da ilha em meio às tensões crescentes com Pequim.



O novo pacote inclui US$ 665 milhões para um sistema de radar de alerta remoto para ajudar Taiwan a rastrear os mísseis que se aproximam, segundo o Departamento de Estado.