Exército dos EUA ajudará Paquistão, devastado por inundações

Os Estados Unidos realizarão uma missão de ajuda militar ao Paquistão diante das inundações que devastaram seu território, disse nesta sexta-feira (2) o Centcom, Comando Central das forças armadas americanas.



"O Centcom está enviando uma missão de avaliação a Islamabad para determinar que apoio o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pode oferecer (...) como parte da assistência dos EUA à crise das inundações no Paquistão", afirmou o porta-voz Joe Buccino em um comunicado.



A decisão foi tomada após uma conversa telefônica na quinta-feira entre o comandante do Centcom, general Erik Kurilla, e o chefe de pessoal do exército do Paquistão, general Qamar Javed Bajwa.



Os Estados Unidos são o principal fornecedor de armas do exército paquistanês, mas as relações entre os dois países nunca foram fáceis.



O vínculo entre Islamabad e Washington sofreu graves rupturas depois que um comando americano matou, em 2011, o líder jihadista Osama bin Laden, refugiado em um complexo no norte do Paquistão.



Porém, desde a retirada das tropas dos EUA do Afeganistão há um ano, Washington tem buscado fortalecer os laços.



As chuvas de monção atingiram um terço do Paquistão, matando mais de mil pessoas desde junho e provocando fortes inundações que dizimaram plantações cruciais e danificaram mais de um milhão de residências.



As autoridades culparam as mudanças climáticas, que aumentaram a frequência e intensidade dos fenômenos meteorológicos extremos.