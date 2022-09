Óleo combustível de navio encalhado em Gibraltar chega à costa

Pequenas quantidades de óleo combustível de um navio graneleiro que encalhou em Gibraltar após colidir com um navio de gás atingiram a costa do território britânico e a vizinha Espanha, informaram autoridades locais nesta sexta-feira.



O chefe do governo de Gibraltar, Fabián Picardo, disse à rádio espanhola Cadena Ser que uma mancha de óleo atingiu "a costa de Gibraltar".



"É uma pequena mancha, não queremos que haja nenhuma mancha, mas era pequena", acrescentou.



Equipes foram enviadas para "começar a limpar o óleo da costa", disse o governo de Gibraltar em comunicado.



O Departamento do Meio Ambiente do território britânico recebeu relatos de "um pequeno número de aves cobertas de óleo", acrescentou.



Por sua vez, o prefeito da cidade espanhola de La Línea de la Concepción, na fronteira com Gibraltar, afirmou que uma mancha de óleo do navio chegou à sua praia, obrigando-a a ser fechada.



"O que aconteceu é um vazamento que, honestamente, é para se preocupar, mas não estamos falando de uma tragédia agora", disse Juan Franco.



O "OS 35" está encalhado em Gibraltar desde que os dois navios colidiram na segunda-feira ao largo do território britânico na ponta sul da Península Ibérica.



O capitão do navio encalhado foi detido para interrogatório na quinta-feira por supostamente não obedecer às ordens do porto de Gibraltar após a colisão.



Ninguém se feriu no acidente.



Barreiras flutuantes foram colocadas ao redor do navio, mas parte do combustível conseguiu escapar.



Autoridades de Gibraltar explicaram nesta sexta-feira que todo o diesel do navio havia sido removido, e a prioridade agora era remover o óleo combustível pesado que permanece a bordo.



Mergulhadores selaram duas aberturas de vazamento na quinta-feira e a quantidade de óleo combustível que escapa foi "significativamente reduzida", de acordo com um comunicado do governo de Gibraltar.



Gibraltar, com apenas 6,8 quilômetros quadrados, domina a entrada do Mar Mediterrâneo a partir do Oceano Atlântico, o que o coloca em um ponto-chave na rota marítima para o Oriente Médio.



Sua localização estratégica e impostos baixos ajudaram a torná-lo um dos portos mais movimentados do mundo para reabastecimento de navios.