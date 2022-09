Rainha Elizabeth II cancela participação em festival escocês

A rainha Elizabeth II, que aos 96 anos tem tido cada vez mais dificuldade para se locomover, perderá este ano um festival folclórico escocês que costuma frequentar, informou a imprensa britânica nesta sexta-feira (2), reacendendo as preocupações com sua saúde.



Tendo desistido de voltar a Londres para empossar o novo primeiro-ministro na próxima terça-feira, a monarca decidiu não comparecer ao Braemar Gathering neste fim de semana, que contará com a presença de seu herdeiro, o príncipe Charles, de 73 anos.



A decisão foi tomada "para seu bem-estar", disse a agência de notícias British Press Association.



A rainha costuma passar o verão em sua residência escocesa em Balmoral e sempre participou deste evento em que várias equipes competem em provas de arremesso de tronco ou martelo.



Seu estado de saúde preocupa desde outubro passado, quando passou uma noite internada para fazer exames médicos, cuja natureza nunca foi especificada.



Desde então, suas aparições tornaram-se menos frequentes devido a seus problemas de mobilidade.



Cada vez mais, delega funções ao filho Charles, que em maio proferiu pela primeira vez o Discurso do Trono no Parlamento, uma de suas principais funções constitucionais.



Na terça, a rainha receberá em Balmoral e não no Palácio de Buckingham, em Londres, Boris Johnson, que apresentará sua demissão formal como primeiro-ministro, e mais tarde seu sucessor, cujo nome (Liz Truss ou Rishi Sunak) será anunciado na segunda-feira.



No início de junho, os britânicos comemoraram o 70º aniversário do reinado de Elizabeth II por quatro dias.



Mas a rainha esteve praticamente ausente de seu "jubileu de platina", durante o qual só apareceu brevemente na sacada do Palácio de Buckingham duas vezes.



Algumas semanas depois, porém, fez várias aparições públicas na Escócia, sorrindo e andando com uma bengala em um desfile das forças armadas em Edimburgo.