Greenpeace lança blocos de pedra em águas britânicas para impedir pesca de arrasto

A ONG ambientalista Greenpeace jogou 18 grandes blocos de pedra no fundo de uma área de conservação marinha na costa sudoeste da Inglaterra para evitar a pesca "destrutiva" por arrasto, praticada principalmente por embarcações francesas, espanholas e britânicas.



O navio do Greenpeace "Arctic Sunrise" navegou na quinta-feira até a zona ocidental do Canal da Mancha, entre Inglaterra e França, carregado com 19 blocos de calcário pesando entre 500 kg e 1.400 kg.



Os blocos foram despejados durante a noite em uma parte da "Zona de Conservação South West Deeps (East)", localizada a cerca de 190 km a sudoeste da costa inglesa, anunciou a organização na manhã desta sexta-feira.



"Estamos colocando grandes blocos de calcário no fundo do mar para criar uma barreira protetora submarina que colocará a área fora dos limites da pesca destrutiva", comentou à AFP a ativista Anna Diski a bordo do navio.



Isso tornará "impossível arrastar pelo fundo do mar equipamentos de pesca pesados que destroem os habitats", acrescentou.



"Há um frenesi de pesca industrial acontecendo nas águas do Reino Unido agora, e o que nosso governo está fazendo sobre isso?", questionou Will McCallum, responsável pelos oceanos do Greenpeace Reino Unido.



"O Greenpeace Reino Unido criou esta barreira de blocos submarinos como último recurso para proteger os oceanos. Preferiríamos que o governo fizesse seu trabalho", acrescentou.



McCallum chamou de "ultrajante" que redes de arrasto operem no fundo do mar em áreas protegidas, e acusou os pescadores que utilizam essa técnica de "destruir grandes áreas do ecossistema marinho e menosprezar as áreas ditas 'protegidas'".



A ONG planeja coletar mais blocos para ampliar a barreira.



Esta área de 4.600 km2 é "uma das denominadas Áreas Marinhas Protegidas mais exploradas do Reino Unido", informou o Greenpeace, especificando que nos últimos 18 meses foram realizadas 3.370 horas de arrasto (de um total de 18.928 horas de pesca).



Mais da metade dos navios pesqueiros industriais na zona eram provenientes de França (53%), 30% de Espanha e 9% do Reino Unido.



"É como dirigir uma colheitadeira em um parque nacional", disse Neil Whitney, um pescador de East Sussex, ao sul da Inglaterra.



"Eles podem destruir ecossistemas inteiros e, quando causam o colapso de um pesqueiro, eles simplesmente passam para o próximo", acrescentou.



"E os pescadores de pequena escala como eu estão perdendo muito", ressaltou.



Quase um quarto das águas territoriais do Reino Unido são áreas protegidas.



O governo disse em fevereiro que novos decretos para proibir o arrasto nas quatro áreas marinhas protegidas "estão sendo finalizados", mas não deu um cronograma.