Navio semi-afundado em Gibraltar tem vazamento de combustível

Os serviços marítimos de Gibraltar começaram a bombear combustível do navio graneleiro encalhado em frente a esse enclave britânico no sul da Espanha, informaram nesta quinta-feira (1º) as autoridades, que prenderam uma pessoa envolvida no incidente.



O "OS 35", agora semi-afundado na costa deste pequeno território, havia colidido no início da semana com outra embarcação. Na manhã desta quinta, as autoridades locais confirmaram que cargueiro apresentava "um vazamento de óleo combustível pesado" e que "uma pequena quantidade" havia escapado do perímetro da barreira de contenção criada.



Um pouco depois, no entanto, as autoridades portuárias garantiram que o vazamento estava "totalmente sob controle" e que haviam começado a "bombear o diesel do OS 35 para o barco de resíduos posicionado a seu lado".



O combustível que se espalhou dentro dos limites da barreira também começou a ser retirado, indicaram.



O vazamento ocorreu por "duas saídas de ar dos tanques da embarcação", que haviam sido tampados, explicaram as autoridades, "mas a vedação das saídas cedeu", justificaram.



Nesta quinta-feira, uma pessoa foi detida por sua relação com "o grave incidente em curso em Águas Territoriais Britânicas de Gibraltar", segundo uma nota da polícia do enclave britânico, que não deu mais detalhes sobre sua identidade ou relação com o navio.



Os navios graneleiros se dedicam ao transporte de mercadorias secas a granel e o óleo que têm a bordo é o combustível da própria embarcação.



A colisão com um barco de transporte de gás natural ocorreu quando o OS 35 estava manobrando para sair da Baía de Gibraltar. Seus 24 tripulantes não se feriram.



Gibraltar, que está recebendo ajuda de seus vizinhos espanhóis, isolou o OS 35 para minimizar os riscos, de acordo com o governo.