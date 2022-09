Youtuber tailandesa dá golpe de R$ 285 milhões e foge do país

De acordo com a publicação do jornal Nation Thailand, foi expedido um mandado de prisão para Nutty na última terça-feira (30/8), mas ela já havia deixado o país. (foto: Redes sociais/Reprodução)

A youtuber tailandesa Suchata Kongsupachak, conhecida como Nutty, de 30 anos, sumiu do país após ser acusada de roubar 2 bilhões de bahts (R$ 285 milhões) dos seguidores. As informações são do jornal