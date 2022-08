Morre Camilo Guevara March, filho de Che Guevara

Camilo Guevara March, filho do guerrilheiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, morreu na segunda-feira em Caracas aos 60 anos vítima de um infarto, confirmou nesta terça (30) o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



"Com profunda dor dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor de suas ideias", disse o presidente em sua conta do Twitter.



Segundo a agência Prensa Latina, Guevara March estava de visita em Caracas e morreu "por consequência de um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco".



Aleida Guevara, sua irmã mais velha, dedicou-lhe uma despedida em um texto publicado no site de notícias Cubadebate.



"É muito difícil quando se perde um amigo, realmente é triste. Mas quando esse amigo além do mais é teu irmão, teu colega de trabalho, teu cúmplice na vida, é muito difícil", disse Aleida, de 61 anos.



Formado em Direito do trabalho, Camilo era diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, instituição dedicada a perpetuar a obra e o pensamento de seu pai, cargo que ocupou quando sua mãe, Aleida March, viúva de Che de 85 anos, se aposentou.



- "Vai nos fazer muita falta" -



"Cami, você vai nos fazer muita falta, em tudo, mas também aqui no centro de estudos, onde sempre estava criando ideias, sempre estava pensando em como fazer algo mais belo para seu pai, para que lembrassem dele, para que as novas gerações o tivessem presente", acrescentou sua irmã, Aleida.



Camilo Guevara nasceu em 1962 e era um dos quatro filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida March. Os outros são Aleida (61), Celia (59) e Ernesto (57).



Guevara teve outra filha, Hilda, já falecida, de seu casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.



Várias personalidades lamentaram sua partida. O ex-presidente boliviano Evo Morales enviou condolências ao governo e ao povo de Cuba.



"Nos unimos à dor do digno povo de Cuba e suas autoridades pela partida física do irmão Camilo Guevara, filho do nosso comandante revolucionário imortal Ernesto Che Guevara, assassinado na Bolívia por agentes servis ao imperialismo. Nossa solidariedade à sua família", escreveu Morales no Twitter.



O embaixador venezuelano em Cuba, Adan Chávez, irmão do ex-presidente Hugo Chávez, descreveu Camilo Guevara em um tuíte como "um companheiro extraordinário e promotor do estudo e preservação do legado de seu pai".



Camilo Guevara estava no segundo casamento com a venezuelana Rosa Aliso, a quem Díaz-Canel e Chávez incluíram em suas respectivas mensagens de condolências à família.



Ele deixa três filhas, duas do casamento atual e uma do anterior com Suylén Milanés, filha de Pablo Milanés e que faleceu no início deste ano.



De caráter afável e discreto, segundo seus amigos, Camilo Guevara era pouco conhecido em Cuba e no exterior. Aleida, sua irmã mais velha e doutora em medicina, geralmente ocupa a representação familiar.