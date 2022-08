Varíola dos macacos: primeira morte suspeita é investigada nos EUA

Morte do paciente, que não teve a idade divulgada, é a primeira relatada publicamente pelas autoridades de saúde nos EUA durante o atual surto de varíola (foto: OMS/Divulgação)

Autoridades do estado do Texas, nos Estados Unidos, iniciaram uma investigação para determinar o papel que a varíola dos macacos desempenhou na morte de um paciente diagnosticado com o vírus.O óbito aconteceu no último domingo (28/8) no condado de Harris, e os resultados da autópsia são esperados nas próximas semanas.