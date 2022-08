O Ministério da Saúde do Paraguai informou nesta quinta-feira (25) o primeiro caso confirmado de varíola do macaco no país, um paciente que teria viajado ao exterior.



"A pessoa se encontra já em um período considerado de cura. O paciente se consultou assim que as lesões apareceram e o protocolo foi aplicado", disse em coletiva de imprensa o vice-ministro da Saúde, Hernán Martínez.



"O paciente recebeu alta e está fazendo repouso sob controle médico", explicou.



Trata-se do primeiro caso detectado no Paraguai mediante exames de laboratório, segundo Martínez. Outros 17 casos suspeitos já foram descartados.