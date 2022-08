Acordo para distribuição de vacina contra varíola dos macacos na América Latina

O laboratório dinamarquês responsável pela produção da única vacina autorizada contra a varíola dos macacos anunciou nesta quarta-feira (24) um acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para facilitar sua distribuição na América Latina e no Caribe.



"As entregas de vacinas começarão em setembro", indica o laboratório Bavarian Nordic.



O acordo assinado com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional da OMS para as Américas, busca "facilitar o acesso equitativo à vacina da empresa contra a varíola dos macacos nos países da América Latina e do Caribe", explica o laboratório em um comunicado.



Inicialmente limitada às regiões oeste e do centro da África, a varíola dos macacos se espalhou desde maio para outras partes do mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, com um total de 40 mil casos registrados até o final de agosto.



Comercializada pela Bavarian Nordic sob o nome de Jynneos na América do Norte e Imvanex na Europa, trata-se de uma vacina contra a varíola humana, doença mortal erradicada em 1980, que atualmente é utilizada contra a varíola dos macacos.



O termo "varíola dos macacos" foi utilizado após o vírus ser detectado em macacos de um laboratório na Dinamarca, em 1958. Entretanto, o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente roedores.



A doença foi descoberta pela primeira vez em um ser humano no ano de 1970, e é menos perigosa e contagiosa que a varíola.



O vírus pode ser transmitido de animais para humanos, mas a recente explosão de casos se deve à transmissão entre humanos por meio de contatos próximos.