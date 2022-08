Morre Camilo Guevara March, filho de Che Guevara

Camilo Guevara March, filho do guerrilheiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, morreu na segunda-feira (29) em Caracas aos 60 anos vítima de um infarto, confirmou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



"Com profunda dor dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor de suas ideias", disse o presidente em sua conta do Twitter.



Segundo a agência Prensa Latina, Guevara March estava de visita em Caracas e morreu "por consequência de um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco".



Camilo Guevara era um dos quatro filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida March. Os outros são Aleida, Celia e Ernesto.



Guevara teve outra filha, Hilda, já falecida, de seu casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.



Formado em Direito, Camilo era diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, instituição dedicada a perpetuar a obra e pensamento de seu pai.