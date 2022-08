Truss, veterana política favorita contra o rico tecnocrata Sunak

Fortalecida por sua carreira política, a chefe da diplomacia britânica Liz Truss emergiu como a grande favorita na corrida por Downing Street contra Rishi Sunak, prisioneiro de sua imagem de rico tecnocrata banqueiro.



Aderindo ao conservadorismo e ao Brexit, a ministra de 47 anos seduziu a base do partido no poder com o entusiasmo dos convertidos, que representam menos de 200 mil membros, especialmente homens idosos e brancos, que decidem entre os finalistas o sucessor de Boris Johnson.



Rishi Sunak teve a preferência dos deputados durante os primeiros turnos. Reputado como o melhor orador, o ex-ministro das Finanças de 42 anos, porém, derrapou, agarrando-se à ortodoxia orçamentária diante da crise econômica, enquanto mudava de ideia diante das críticas.



Este neto de imigrantes indianos também sofreu com sua imagem de traidor que precipitou a queda de Boris Johnson ao deixar o governo.



Por outro lado, sua rival transmitiu uma mensagem clara - impostos mais baixos, cortes no governo - sem pestanejar diante dos ataques e abstendo-se de criticar o primeiro-ministro cessante.



"Ela é uma política melhor", diz John Curtice, cientista político da Universidade de Strathclyde, para quem a chefe da diplomacia "pode transmitir facilmente mensagens conservadoras tradicionais".



"Se me perguntar qual foi a mensagem da campanha de Liz Truss, posso dizer imediatamente: cortes de impostos, sem ajudas", observa. "Já para Sunak, não há nada".



Para este especialista, Rishi Sunak também é "um pouco frágil, dá a impressão de estar desconfortável sob pressão".



- Comparada a Thatcher -



Liz Truss construiu uma carreira política às vezes tortuosa.



Nascida em 26 de julho de 1975 em uma família muito de esquerda, ela foi ativa no partido liberal-democrata centrista antes de se juntar aos conservadores, pelos quais se tornou deputada em 2010, pelo distrito eleitoral de South West Norfolk (leste da Inglaterra).



Desde 2012, ocupou cargos em ministérios (Educação, Meio Ambiente, Justiça e depois secretária-chefe do Tesouro).



Conheceu derrotas e retrocessos: quase perdeu a indicação legislativa por causa de um caso extraconjugal e foi rebaixada por Theresa May após uma passagem difícil pela pasta da Justiça.



Ela também poderia ter sofrido as consequências de seu voto contra o Brexit em 2016. Mas depois se tornou uma de suas defensoras mais fervorosas, negociando e divulgando novos acordos de livre comércio no ministério de Comércio Internacional.



Nomeada em 2021 como chefe da diplomacia britânica - uma forma de Boris Johnson controlar suas ambições - é intransigente contra a União Europeia na Irlanda do Norte e encarna com Boris Johnson a firmeza contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.



Alimenta comparações com Margaret Thatcher, ultrapopular entre a maioria dos conservadores, ao posar em um tanque ou ao usar uma blusa florida característica.



Às vezes considerada rígida, pareceu mais relaxada nas últimas semanas, enquanto seus aliados a descreveram como alguém que adora queijo e karaokê.



- Fã de Star Wars -



"Em um partido que evoluiu para o populismo, ela conseguiu se apresentar de uma forma mais autêntica do que Rishi Sunak, que se vê facilmente assimilado pela elite globalizada", observa Tim Bale, professor da Queen Mary University de Londres.



"Como Boris Johnson, ela defende a ideia de uma elite que deve ser combatida e se apresenta como fora do establishment, apesar de estar no governo há oito anos", acrescenta.



Se Rishi Sunak gosta de destacar sua infância como filho de um médico e farmacêutico em Southampton, um porto no sul da Inglaterra, ele frequentou uma prestigiada escola particular para meninos e depois Oxford.



Completou seus estudos na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde conheceu sua esposa Akshata Murty, filha de um bilionário indiano, depois trabalhou para o banco Goldman Sachs e fundos de investimento.



Hindu, este pai de duas filhas foi eleito deputado em 2015 e foi imediatamente considerado um potencial primeiro-ministro.



Apenas cinco anos depois, aos 39 anos, assumiu o cobiçado cargo de ministro das Finanças, pouco antes do início da pandemia, e ganhou notoriedade ao distribuir ajuda massiva à economia.



Fã da saga Star Wars, este ministro sempre afável - suave para alguns - viu a maré virar na primavera por causa das questões fiscais de sua esposa.



À medida que os preços subiam, seu estilo de vida, com seus ternos caros e suas propriedades, o faz parecer desconectado de uma população que luta com uma séria crise de custo de vida.



