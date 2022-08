Britney Spears lança música com Elton John, seu primeiro lançamento desde 2016

Britney Spears lançou nesta sexta-feira (26) "Hold Me Closer", seu primeiro lançamento nos últimos seis anos em um dueto com a lenda da música britânica Elton John.



A música, uma versão dançante da balada dos anos 70 "Tiny dancer", de John, com elementos de seu sucesso posterior "The One", é lançada menos de um ano depois que Spears venceu uma batalha judicial contra seu pai, pondo fim a um acordo de tutela que lhe dava controle sobre grande parte da vida da cantora.



"Minha primeira canção em seis anos!!!", tuitou Spears. "É ótimo estar cantando com um dos homens mais clássicos do nosso tempo", disse ela.



A capa da música mostra imagens da infância das duas lendas de longa data do pop.



Ao desengavetar alguns de seus próprios clássicos com artistas mais jovens, John repete o mesmo sucesso feito com Dua Lipa na gravação de "Cold heart", no ano passado.



O último lançamento de Spears foi com o álbum "Glory", em 2016.



Desde então, a cantora que dominou as paradas de sucesso do pop no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 foi centro das atenções por conta da tutela que controlou sua vida por 13 anos.



Propriamente chamado de sir Elton John, é uma das maiores estrelas do pop britânico a deixar sua marca na música desde 1970, com dezenas de composições como "Your song", "Goodbye yellow bricks road", "Candle in the wind" e "I'm still standing".