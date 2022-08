ELN ratifica coesão antes de retomar processo de paz com governo colombiano

O comandante do ELN, Antonio García, assegurou que esta guerrilha é coesa e responde a uma unidade de comando, às vésperas de retomar as negociações de paz com o primeiro governo de esquerda na Colômbia.



Em um texto publicado nesta quinta-feira em sua conta no Twitter, García sustentou que o "Comando Central" (COCE) do ELN tem "autoridade" sobre todos os seus membros, diante de denúncias anteriores de que a estrutura federada da guerrilha impedia uma solução negociada para o conflito.



"A estrutura de comando do ELN é real, pois desde 1982 há continuidade na cadeia de comando e seus membros sempre foram nomeados em eventos democráticos com a participação de todas e cada uma de suas estruturas", disse o chefe rebelde.



Qualquer membro do COCE é "aceito por todas as suas estruturas", enfatiza García em sua carta.



Delegados do presidente Gustavo Petro já se reuniram com os negociadores do Exército de Libertação Nacional (ELN) em Cuba para retomar as conversas que o último governo interrompeu em 2019, após um ataque a uma escola militar que deixou 22 mortos, além do agressor.



No sábado, Petro suspendeu os mandados de prisão contra os dez delegados guerrilheiros que estão em Havana, em mais um passo para a reativação das negociações que buscam acabar com um levante armado de quase seis décadas.



O ELN conta com cerca de 2.500 combatentes e colaboradores espalhados por diversas frentes, segundo estimativas oficiais.



