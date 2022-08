Citigroup encerrará suas atividades de varejo na Rússia

O banco americano Citigroup anunciou nesta quinta-feira (25) que encerrará gradualmente suas atividades de varejo na Rússia, após o fracasso da venda de suas operações a um investidor local.



O fechamento começará neste trimestre e afetará cerca de 2.300 funcionários em 15 agências no país.



O Citigroup havia indicado em abril de 2021 que planejava encerrar seus serviços a indivíduos na Rússia, como parte de uma reorganização global, que levaria à sua retirada de 14 mercados na Ásia, Europa, Oriente Médio, África e México.



Após a invasão russa da Ucrânia, o banco ampliou sua decisão aos serviços para empresas de médio porte.



"Exploramos muitas opções estratégicas para vender esses negócios nos últimos meses", disse Titi Cole, chefe de banco de varejo do Citigroup, em comunicado.



"Claramente, a rota de fechamento progressivo faz mais sentido, considerando os muitos fatores complicadores no ambiente" hoje, acrescentou Cole.



O banco indicou, no entanto, que planeja vender algumas carteiras de ativos vinculadas à Rússia. A decisão custará ao banco US$ 170 milhões nos próximos 18 meses.



