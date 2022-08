China investiga CEOs de empresas imobiliárias estatais por 'graves violações'

A China anunciou que investiga vários executivos de empresas imobiliárias estatais por denúncias de "graves violações disciplinares e jurídicas".



As autoridades disseram em avisos separados que investigam Zhuang Yuekai, presidente da C&D; Bens de Raiz, e Shi Zhen, presidente da C&D; Serviços Urbanos.



Também indicaram que Liu Hui, subgerente geral da Shenzhen Talents Housing Group, e Tang Yong, ex-presidente da China Resources Land, estão na mira.



As investigações são um novo golpe ao setor imobiliário, que já enfrenta vendas baixas, clientes insatisfeitos e empresas fortemente endividadas.



Os quatro são "suspeitos de graves violações disciplinares e legais", de acordo com os avisos, que não forneceram mais detalhes.



No entanto, a linguagem usada geralmente indica acusações de corrupção.



"Esta é a continuação das medidas enérgicas chinesas contra a corrupção, de agências governamentais a instituições financeiras e empresas estatais", disse Ting Meng, do ANZ Bank.



Esta notícia "vai suprimir ainda mais a confiança no mercado" e suscitar preocupações sobre a gestão de algumas empresas estatais, acrescentou a analista.



A China está se preparando para organizar o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista em breve, onde o presidente Xi Jinping deve ser nomeado para um terceiro mandato.



Xi promoveu a luta contra a corrupção desde que chegou ao poder, e analistas esperam que ele use os meses anteriores ao congresso para consolidar seu poder.