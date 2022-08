Meghan Markle lança podcast que tem Serena Williams como primeira convidada

A ex-atriz americana Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, do Reino Unido, lançou nesta terça-feira um podcast que irá discutir clichês sobre as mulheres e que tem a estrela do tênis Serena Williams como primeira convidada.



A série de 12 episódios, intitulada "Archetypes", nome que evoca seu filho Archie, mas também a organização Archewell, que ela fundou com o marido, será de conversas "íntimas e francas" entre a Duquesa de Sussex e seus convidados, segundo a apresentação do programa.



"Louca", "diva", "histérica": "São palavras que ouvimos muito na mídia, na internet, nos lares. Iremos chegar à raiz dessas palavras e entender por que elas continuam sendo usadas", para melhor combatê-las, aponta Meghan, que também irá conversar com especialistas e historiadores, segundo a plataforma Spotify, onde a série será transmitida.



No primeiro episódio, Meghan e Serena, amigas e naturais de Los Angeles, falam principalmente sobre ambição e os diferentes significados que essa palavra pode ganhar quando aplicada a uma mulher. Serena, 40, anunciou no começo de agosto sua aposentadoria das quadras, após uma carreira de 25 anos e 23 títulos do Grand Slam.



Meghan e Harry sacudiram a Coroa britânica em 2020, quando anunciaram o abandono de suas funções dentro da realeza. O casal mudou-se para a Califórnia, onde vive com os dois filhos.



A série de podcasts de Meghan faz parte de um conjunto de acordos lucrativo que o casal assinou desde que chegou aos Estados Unidos, que inclui programas de TV, publicações e palestras motivacionais. Harry deve publicar suas memórias no fim do ano, e o Palácio de Buckingham se prepara para novas turbulências.



Spotify