'Robin Hood' indiano é preso em Nova Délhi

A polícia da capital indiana anunciou, nesta segunda-feira (22), que prendeu um "Robin Hood" local que liderava uma gangue de 25 membros, os quais roubavam os ricos para distribuir uma parte do saque aos pobres.



Wasim Akram, de 27 anos, conhecido como "Lambu" ("O Grande"), e sua gangue roubavam "grandes casas nos bairros chiques de Nova Délhi", levando dinheiro e joias e depois distribuíam uma parte do saque aos pobres, indicou a polícia nesta segunda-feira.



"Graças a esta particularidade, conseguiu muitos adeptos na região. Essas fontes lhe forneceram informações instantâneas sobre os deslocamentos da polícia para que pudesse fugir", acrescentou a polícia em nota.



Este "fugitivo conhecido" mudava constantemente de esconderijos em vários estados indianos, segundo a nota.



Com cerca de 160 crimes suspeitos, incluindo roubos, estupros e tentativas de assassinato, uma célula especial da polícia o perseguiu por quatro meses antes de pegá-lo na sexta-feira.



"Uma equipe liderada pelo (inspetor) Shiv Kumar foi criada para armar uma armadilha perto da estação Anand Vihar, onde Wasim foi capturado", disse o comunicado da polícia. "Uma pistola e três balas foram encontradas em sua posse durante a captura", concluiu.