Polícia sul-coreana localiza parente de crianças encontradas mortas em malas na Nova Zelândia

Uma mulher considerada parente de duas crianças que tiveram os restos mortais foram encontrados em duas malas leiloadas na Nova Zelândia foi localizada na Coreia do Sul, informou a polícia de Seul à AFP nesta segunda-feira.



Na semana passada, a polícia neozelandesa anunciou a descoberta de restos mortais de duas crianças que, segundo os legistas, tinham cinco e dez anos no momento do óbito.



Os corpos foram encontrados em um trailer repleto de objetos comprado por uma família em um leilão de bens abandonados.



A polícia da Nova Zelândia afirmou que os corpos ficaram conservados por vários anos, o que complica a investigação do crime.



As autoridades de Seul informaram nesta segunda-feira que uma mulher sul-coreana, que teria parentesco com as crianças, estaria na Coreia do Sul.



"Confirmamos que ela está na Coreia do Sul e que é cidadã neozelandesa de origem coreana", disse à AFP um funcionário da Polícia Nacional Coreana.



Ela teria chegado à Coreia do Sul em 2018 e não há registro de que tenha saído do país naquele ano.



"A polícia da Nova Zelândia comanda a investigação e vamos cooperar com seus pedidos", acrescentou o funcionário.



A polícia examinou horas de imagens de vídeo, mas os momentos cruciais podem ter sido apagados devido ao tempo transcorrido entre as mortes das vítimas e a descoberta dos corpos.



"Estamos fazendo o nosso melhor para identificar as vítimas... o que posso dizer é que estamos fazendo um progresso muito bom com a investigação do DNA", afirmou a polícia neozelandesa no dia da descoberta.



Tanto o depósito como a propriedade para onde as malas foram levadas estão sendo examinadas.



Autoridades da Nova Zelândia reiteraram que a família que encontrou os corpos não tem relação com os homicídios.



Eles recebem apoio para lidar com o trauma.