As forças de segurança da Somália puseram fim a um ataque sangrento de extremistas islâmicos do grupo Al Shabab a um hotel da capital, Mogadíscio, após 30 horas de cerco, disse à AFP um oficial de segurança por volta da meia-noite deste sábado (20), hora local.



"As forças de segurança puseram fim ao assédio agora e os atacantes estão mortos. Não recebemos disparos do edifício na última hora", disse o oficial sob a condição do anonimato, acrescentando que o governo ofereceria uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre o episódio na manhã de domingo.