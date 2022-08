Número de peruanos em insegurança alimentar dobrou para 16 milhões

A pandemia de covid-19 dobrou para 16 milhões o número de pessoas em insegurança alimentar e sem acesso a uma alimentação saudável no Peru, alertou a FAO neste sábado (20).



"O ano de 2022 encontra o Peru com 16,6 milhões de peruanos em insegurança alimentar, um aumento vertiginoso nunca antes observado no país", onde "antes da pandemia" havia 8 milhões de habitantes nesta situação, afirmou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).



Mariana Escobar, representante da organização no Peru, disse à AFP que "é absolutamente dramático, especialmente em um país produtor de alimentos".



Escobar enfatizou que "há 6,8 milhões de pessoas em grave insegurança alimentar, que podem passar um dia ou mais sem comer".



O agravamento das condições alimentares "anda de mãos dadas com um aumento acelerado da pobreza, que ainda não voltou aos níveis pré-pandemia", disse a FAO.



De acordo com o Instituto Peruano de Estatística, estatal, em 2019, 20,2% da população estava em situação de pobreza.



Em 2020, ano marcado por uma quarentena de 107 dias que fez a economia cair 11,12%, a pobreza atingiu 30,1% dos cidadãos. Embora a pobreza tenha sido reduzida em 2021 para 25,9%, "o Peru ainda está longe dos níveis pré-pandemia", disse a FAO.