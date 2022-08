Islamistas do Al Shabaab atacam hotel na capital da Somália

Uma célula do grupo islamista Al Shabaab atacou nesta sexta-feira (19), com armas de fogo e bombas, um hotel em Mogadíscio, a capital da Somália, informaram fontes de segurança e testemunhas, que acrescentaram que há vítimas.



Os jihadistas, cuja ação no hotel Hayat levou a um intenso tiroteio, permanecem entrincheirados no estabelecimento, disse à AFP o oficial dos serviços de segurança, Abdukadir Hassan.



"Uma forte explosão ocorreu poucos minutos antes de pessoas armadas forçarem a entrada ao hotel", assinalou. "Por ora, não temos detalhes, mas há vítimas e as forças de segurança estão enfrentando o inimigo, que está entrincheirado no edifício", acrescentou Hassan.



Testemunhas contaram que outra explosão ocorreu do lado de fora do hotel, pouco depois da primeira, causando vítimas entre os socorristas e os membros das forças de segurança, assim como entre civis que fugiam do local.



"A área está isolada e há troca de tiros", disse uma testemunha.



O Al Shabaab, grupo vinculado à Al Qaeda que luta contra o governo somali há 15 anos, reivindicou responsabilidade pelo ataque.



"Um grupo de combatentes shabaab forçou a entrada ao Hotel Hayat em Mogadíscio e disparou de forma aleatória no interior", assinalou a organização em um site simpático ao grupo.