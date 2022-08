Maior fundo soberano do mundo registra prejuízo no primeiro semestre

O maior fundo soberano do mundo, o da Noruega, perdeu quase 1,68 trilhão de coroas (173 bilhões de dólares) no primeiro semestre, arrastado principalmente pelas ações de tecnologia, informou o Banco da Noruega.



Alimentado pelas receitas petrolíferas do Estado norueguês, o fundo registrou uma rentabilidade negativa de 14,4% nos primeiros seis meses do ano.



Seu valor caiu para 11,65 trilhões de coroas no final de junho.



"O mercado foi atingido por juros crescentes, inflação alta e a guerra na Europa", disse o diretor do fundo, Nicolai Tangen, em comunicado.



Os principais responsáveis por esta tendência são os investimentos em ações, que causaram uma perda de 17%, uma queda ainda mais acentuada no setor de tecnologia (-28%).



A única exceção foi o das ações energéticas, que subiram 13%.



As ações representavam 68,5% da carteira no final de junho: o fundo norueguês está presente no capital de cerca de 9.300 empresas e controla cerca de 1,3% da capitalização de mercado global.



Nesta quarta-feira, de acordo com o contador do site do Banco Central norueguês (que é atualizado ao vivo), o fundo valia mais de 12,3 trilhões de coroas.