Corpo de soldado indiano encontrado após 38 anos no 'campo de batalha mais alto do mundo'

O corpo de um soldado indiano que desapareceu há 38 anos em uma geleira na fronteira disputada com o Paquistão foi encontrado, informou o exército da Índia nesta quarta-feira (17).



Uma unidade do exército divulgou imagens do caixão de Chander Shekhar, com uma bandeira indiana, dois dias após a Índia celebrar o aniversário de 75 anos de sua independência.



O exército informou que Shekhar participou na operação Meghdoot en 1984, quando Índia e Paquistão travaram uma rápida batalha pelo controle da geleira de Siachen, considerada o campo de batalha mais alto do mundo.



A 5.486 metros acima do nível do mar, com temperaturas que podem alcançar 50 graus abaixo de zero, Siachen é um dos cenários militares mais difíceis do mundo.



Localizado na região do Himalaia de Ladakh, o local é reivindicado por Índia e Paquistão, duas potências nucleares.



A imprensa local informou que Shekhar integrava um grupo de 20 militares que ficou preso em uma tempestade de gelo durante uma patrulha.



Quinze corpos foram recuperados na época, mas os outros cinco não foram encontrados.



Um funeral com honras militares será organizado no estado de Uttarakhand, onde mora a família de Shekhar.



Sua filha, que tinha quatro anos quando Shekhar desapareceu, declarou à imprensa: "Ele se foi há muito tempo... Papai voltou, mas eu gostaria que ele estivesse vivo".



Décadas após a primeira batalha por Siachen, Índia e Paquistão mantêm uma presença militar nesta região remota.