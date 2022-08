Primeira-dama dos EUA testa positivo para covid-19

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, apresentou resultado positivo no teste de covid-19 e está com sintomas leves, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (16), duas semanas depois que o presidente Joe Biden contraiu o vírus pela segunda vez.



Jill Biden, de 71 anos, deu negativo na segunda-feira, mas apresentou "sintomas parecidos com os de um resfriado no fim da noite", disse sua diretora de comunicações, Elizabeth Alexander, em nota.



Um teste rápido de antígeno posterior deu negativo, mas um teste PCR mais detalhado deu positivo, disse Alexander.



A primeira-dama receberá a pílula antiviral oral Paxlovid e se isolará durante ao menos cinco dias.



Ela "tem duas doses de vacina, dois reforços e tem apenas sintomas leves", acrescentou Alexander.



Jill Biden testou positivo durante suas férias na Carolina do Sul, onde se hospeda em uma residência privada e retornará à Casa Branca depois de dois resultados negativos consecutivos, afirmou sua assistente.



O presidente Biden, que completa 80 anos em novembro, se recuperou recentemente de dois contágios diferentes do coronavírus. Testou positivo pela primeira vez em 21 de julho e continuou desempenhando suas funções enquanto se isolava na Casa Branca.



Depois de quatro dias de testes negativos, recebeu novamente um resultado positivo em 30 de julho e entrou em isolamento pela segunda vez durante aproximadamente duas semanas, antes de finalmente testar negativo em 6 de agosto.