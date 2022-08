Desaprovação da gestão do presidente do Peru cai para 69%

A desaprovação da gestão do presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo, caiu cinco pontos percentuais com relação a julho, ficando em 69%, apesar de o chefe de Estado ser alvo de seis investigações judiciais por suposta corrupção em seu governo, segundo a pesquisa Ipsos divulgada nesta segunda-feira (15).



A aprovação à gestão do presidente, no entanto, passou de 20% em julho para 25% em agosto, de acordo com o levantamento publicado pelo jornal El Comercio. Entre os entrevistados, 6% não responderam.



O Congresso, dominado pela direita e em rota de colisão com Castillo desde que ele chegou ao poder há um ano, continua sendo o foco da insatisfação dos peruanos e registrou um aumento em sua reprovação, motivado por denúncias de ilícitos contra alguns parlamentares, entre outras razões.



De acordo com a pesquisa Ipsos, 81% desaprovam o Parlamento contra 13% que aprovam. Em julho, a reprovação da assembleia era de 79% e a aprovação, 14%.



Paradoxalmente, o levantamento revela que 54% acreditam que Castillo obstaculiza o trabalho do Ministério Público por ser culpado dos supostos crimes pelos quais é investigado, enquanto 34% asseguram que ele colabora com as investigações e é inocente.



Além disso, 61% dos entrevistados afirmam que Castillo deveria renunciar, enquanto 36% afirmam que ele deveria concluir seu mandato, que vai até julho de 2026.



Desde que tomou posse há um ano, Castillo vive seu momento mais difícil devido às seis investigações contra ele abertas pelo MP, uma situação inédita para um presidente em exercício no Peru. O político é investigado pelos crimes de tráfico de influência e participação em organização criminosa, que também envolvem o seu entorno político e familiar.



Contudo, como ele goza de imunidade como chefe de Estado, não pode ser levado ao banco dos réus.



Uma cunhada do presidente se entregou à Justiça na semana passada, depois de passar alguns dias se escondendo dos promotores, que entraram no palácio presidencial para detê-la, um caso sem precedentes no país.



Castillo é um professor rural de 52 anos que ganhou, de forma inesperada, as eleições em junho de 2021. À frente de um pequeno partido marxista-leninista, ele superou a candidata de direita Keiko Fujimori no segundo turno, com 50,12% dos votos.



A pesquisa tem margem de erro de 2,8% e consultou 1.247 pessoas em várias cidades de Peru, entre 11 e 12 de agosto.



IPSOS