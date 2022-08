Mendy é um 'predador de mulheres', diz MP francês sobre jogador

Mendy nega as 10 acusações feitas contra ele referentes a supostos acontecimentos ocorridos entre outubro de 2018 e agosto de 2021

O lateral francês de 28 anos, suspenso por um ano pelo Manchester City, está sendo julgado em Chester, no norte da Inglaterra, por oito casos de estupro, uma tentativa e sete agressões sexuais contra mulheres.

Mais de 80 pessoas são levadas à justiça após estupro coletivo na África do Sul

Mendy nega as 10 acusações feitas contra ele referentes a supostos acontecimentos ocorridos entre outubro de 2018 e agosto de 2021, em sua casa de Prestbury, Cheshire. O jogador pode ser condenado à prisão perpétua.

No mesmo julgamento, também é acusado outro homem. Louis Saha Matturie, sem relação com o ex-jogador de futebol Louis Saha, processado por oito casos de estupro e quatro agressões sexuais a oito mulheres, entre julho de 2012 e agosto de 2021. Ele também se declarou inocente.

Aprovação do governo Bolsonaro não aumenta mesmo com baixa dos combustíveis.



Jogador francês foi colocado sob custódia judicial





Após os dois primeiros dias de julgamento, dedicados à escolha do júri e à organização das audiências, o tribunal se concentrou nas acusações durante a segunda-feira, com o início da exposição do Ministério Público.