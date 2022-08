Três migrantes mortos e 45 resgatados nas Ilhas Canárias

Três migrantes foram encontrados mortos e 45 resgatados nesta segunda-feira (15) no mar ao largo da ilha de Fuerteventura, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, anunciou a Guarda Costeira.



As equipes de resgate foram socorrer um barco em frente à ilha, chegando pouco depois da meia-noite, disse um porta-voz.



Conforme explicou, foram encontrados 45 sobreviventes - 42 homens, duas mulheres e uma criança - e três corpos.



"Todos os resgatados são norte-africanos, exceto um subsaariano", disse o porta-voz à AFP.



O serviço de emergência 112 apontou que cinco dos sobreviventes estavam "em estado grave" e que seis foram levados para o hospital.



Nos primeiros sete meses do ano, 9.589 migrantes chegaram ao arquipélago atlântico das Ilhas Canárias depois de sobreviverem à perigosa viagem da costa africana, contra 7.531 que o fizeram no mesmo período do ano anterior, ou seja, 27% a mais, segundo dados do Ministério do Interior.



O fim de semana foi agitado para a Guarda Costeira, que resgatou cerca de 600 migrantes nas águas das Canárias.



As chegadas ao arquipélago espanhol aumentaram desde o final de 2019, em paralelo com a redução do fluxo migratório no Mediterrâneo ocidental devido ao patrulhamento mais intenso.