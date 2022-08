Policial bêbado perde documentos de investigação com dados de 400 pessoas

(foto: Richard A. Brooks / AFP)

Um policial japonês ficou embriagado, dormiu na rua e perdeu os documentos de uma investigação com dados de quase 400 pessoas, incluindo o suspeito de um crime, informaram as autoridades locais.O agente de 49 anos da região de Hyogo (oeste do país) perdeu uma pasta com os documentos entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, informou uma fonte policial à AFP.Os documentos incluíam os nomes e endereços de pessoas envolvidas em investigações criminais, de acordo com a fonte, que não revelou mais detalhes.A imprensa japonesa informou que o policial saiu para beber com os colegas e dormiu quando retornava para casa com os documentos.Ao acordar na estação de trem, ele não encontrou mais a pasta com os documentos.