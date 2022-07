Japão executa homem que esfaqueou 7 pessoas em 2008

O Japão executou, nesta terça-feira (26), um homem condenado por esfaquear até a morte 7 pessoas em 2008 no distrito de Akihabara, em Tóquio, informou a imprensa local.



O Ministério da Justiça inicialmente se recusou a confirmar relatos da emissora NHK e outros meios de comunicação de que Tomohiro Kato havia sido executado pelo ataque, que começou quando ele atropelou uma multidão com um caminhão.



"Eu vim a Akihabara para matar pessoas, não importava quem matasse", declarou Kato à polícia após o ataque de 8 de junho de 2008.



Kato foi detido pouco após os ataques no local dos crimes, onde atropelou uma multidão com um caminhão alugado, antes de descer do veículo e esfaquear pessoas ao azar.



Trata-se da primeira aplicação da pena capital no Japão desde dezembro do ano passado, quando três pessoas condenadas por assassinato foram executadas por enforcamento no mesmo dia.



Japão e Estados Unidos figuram entre os últimos países industrializados e democráticos que seguem aplicando a pena capital, uma sentença que tem amplo respaldo da opinião pública japonesa.